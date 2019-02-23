معارض سوداني بارز: لدينا تصور كامل للمرحلة الانتقالية عقب رحيل البشير

قال قيادي سوداني معارض إن المعارضة السودانية لديها تصور كامل عن المرحلة الانتقالية بعد رحيل الرئيس السوداني عمر البشير، متوقعاً استمرار الاحتجاجات المندلعة في مدن سودانية، والتي تندد بالغلاء وتطالب البشير بالتنحي.

وقال عبدالواحد إبراهيم المتحدث باسم الجبهة الوطنية المعارضة إن "إعلان الرئيس السوداني عمر البشير إيقاف إجراءات تعديل الدستور، بحيث لا يترشح لولاية ثالثة لن يخمد المظاهرات المندلعة في مدن سودانية، لأن هذا المطلب كان منذ فترة طويلة والنظام الحاكم لم يتفاعل معه بالصورة الملائمة، فتجاوزه الشعب السوداني بكل فئاته وأصبح مطلب التغيير مطلبا شاملا".

كان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن عن حزمة من الإجراءات أبرزها دعوة البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه، والتي تتيح للبشير الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

كما أعلن، في كلمة وجهها، مساء السبت، للسودانيين، خلال اجتماع مفتوح تم بثه على الهواء مع قيادات القوى والأحزاب السياسية السودانية، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الأقاليم واتخاذ تدابير اقتصادية جديدة من خلال حكومة مهام جديدة يكلف بها فريق عمل تنفيذي.

المتحدث باسم الجبهة الوطنية المعارضة أكد في حديثه، أن جميع القوى الوطنية السياسية السودانية لديها مشروع دستور جديد، وصيغة لتطوير الهيئة القضائية، وقوانين لمكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وكذلك برنامج كامل لإدارة الحقبة الانتقالية، ولا يوجد اختلافات فيما بينها إلا في أمور بسيطة مثل مدة الفترة الانتقالية.