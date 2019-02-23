شكرا لقرائتكم مجلس الأمن يشدد على تطبيق اتفاق ستوكهولم حول اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصلت "العربية" على نسخة من بيان حول اليمن أعدته بريطانيا، ووافق عليه مجلس الأمن الدولي تحت الاجراء الصامت، وتناول البيان آخر التطورات على الارض في اليمن.

البيان شدد على الاهمية الكبيرة لتطبيق طرفي الصراع اليمني لاتفاق ستوكهولم.

كما رحب البيان بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الأيام الماضية

وأكد البيان على أهمية تحقيق إمكانية الوصول الى المساعدات الإنسانية ومطاحن البحر الأحمر.

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وأعرب أعضاء مجلس الامن عن قلقهم بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وناشد الأعضاء، الاطراف اليمنية لمضاعفة الجهود لانهاء اتفاقات تبادل السجناء، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة حول تعز.

ورحب المجلس بالانخراط البناء للأطراف مع بعثة الامم المتحدة، لدعم اتفاق الحديدة.

وأشار البيان إلى ضرورة إحراز تقدم تجاه التسوية السياسية الشاملة للنزاع، وفقا لقرارات مجلس الامن ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية ومخرجاتها.