ايرلندا تستعد لـ"أوضاع طارئة" بسبب بريكست

اسماء السيد - دبلن: ستواجه إيرلندا "أوضاعا طارئة" في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق كما أعلن وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني بمناسبة نشر مسودة قانون للتخفيف من آثار هذه الخطوة.
ويفترض أن يتبنى البرلمان هذا القانون دون مشكلة قبل بريكست المقرر في 29 آذار/مارس لكنه لن يتم المصادقة عليه إذا أرفق بمعاهدة حول الخروج.
وصرح للصحافيين "قد تواجه البلاد "أوضاعا طارئة نستعد لها حاليا بطريقة شاملة قدر المستطاع".
وأضاف أن "بريكست بدون اتفاق سيعود بالخسارة على بريطانيا والاتحاد الأوروبي وإيرلندا. لا يمكننا التعويض عن أضراره لكننا نقوم بكل ما في وسعنا".
وقال رئيس وزراء إيرلندا ليو فرادكار في بيان "نقوم بكل ما في وسعنا لتفادي سيناريو بدون اتفاق لكن علينا أن نكون مستعدين في حال حصل ذلك".
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