شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالجماعة: إخوان تركيا يوجهون خلاياهم النائمة بمصر لارتكاب العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ربيع شلبى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن قيادات الإخوان بالخارج هى من تصدر التعليمات إلى قواعدها فى الداخل بالأوامر الخاصة بتنفيذ العمليات الإرهابية، والتغريدات التى يكتبونها على مواقع التواصل الاجتماعى تكون هى كلمة السر لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية فى مصر.

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أيمن عبد الغنى صهر خيرت الشاطر بجانب يحيى موسى الهارب فى تركيا هما من يتوليان التخطيط وإصدار التعليمات لقواعد الإخوان لتنفيذ العمليات الإرهابية.

ولفت القيادى السابق بالجماعة الإسلامية إلى أن التغريدات التى تصدر عن قيادات الإخوان فى تركيا، والتى تحمل كلها تحريضا على العنف والإرهاب، تؤكد أن التنظيم فى الخارج متورط بشكل كبير فى تلك العمليات الإرهابية.