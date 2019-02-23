موقع باكستاني: اسرائیل‌ هي التهدید الحقیقي للعالمين العربي والاسلامي

وصف موقع "اکسبرس تریبیون" الباكستاني، اسرائیل" بـ"مثابة التهدید الحقيقي الرئيسي الذي يواجهه العالمان العربي والاسلامي"، مشيراً إلى أن "اميركا قامت بتنظيم مؤتمر وارسو في الاسبوع الماضي تحت شعار السلام والامن في الشرق الاوسط بهدف فرض العزلة على ايران بدلا من التركيز على التهديد الحقيقي للسلام والأمن في المنطقة الذي يتمثل في اسرائيل".

ولفت إلى أنه "بالتزامن مع هذا المؤتمر عقد قادة ايران وتركيا وروسيا اجتماعاً في سوتشي لمواجهة الضغوط الاميركية التخريبية في المجال الاقتصادي والحظر على ايران، وفي هذا السياق قال روحاني حول مؤتمر سوتشي: إننا شاهدنا ماذا يحصل في وارسو حيث لاجدوى منه" واصفاً اسرائيل بـ"التهديد الحقيقي الذي يواجهه العالمان العربي والاسلامي وليس ايران وإن اسرائيل هي التي احتلت هضبة الجولان والقدس والضفة الغربية وغزة فيما لم تمارس ايران أي عمل عدائي".

ونوه الى أن "اسرائيل رفضت الانصياع لقرارات مجلس الامن والامم المتحدة لاسيما 242 و 338 القائمة على الانسحاب من الاراضي المحتلة"، متساءلاً "لماذا لاتركز بعض البلدان في المنطقة كمصر والاردن جهودها على تحرير الاراضي العربية من احتلال اسرائيل بدلا من اتخاذ خطوات في مواجهة ايران؟".