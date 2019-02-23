وزير أميركي: التوصل لاتفاق نهائي مع الصين حول تسوية الخلافات بسوق صرف العملات

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عن "إحراز تقدم في المفاوضات مع الصين حول تسوية الخلافات الاقتصادية، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن تنظيم سوق صرف العملات الأجنبية".

ولفت إلى أن "الجانب الأميركي توصل إلى توافق مع وفد بكين برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، حول الخطوات التي يجب اتخاذها في مجال إدارة سوق صرف العملات الأجنبية"، موضحا أن "الحديث يدور عن اتفاق نهائي".

وأضاف منوتشين أن "زيارة الوفد الصيني لواشنطن ستمدد يومين إضافيين نظرا لتقدم كبير محرز في المفاوضات المستمرة منذ الثلاثاء الماضي".