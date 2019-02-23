أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن "مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيرةً إلى أن "طيران التحالف الدولي دمر أنفاقا للتنظيم وقتل "ذئب مكحول"، لافتةً إلى أن "القصف استهدف أنفاقا في جبال مكحول غرب قرية المسحك".
وأضافت أن "ذئب مكحول" هو أحد الذين قاموا بقتل الأشقاء الثلاثة الذين كانو يقومون بجمع الكمأ قبل عدة أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية: التحالف الدولي يقتل "ذئب داعش" في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.