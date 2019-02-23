الاستخبارات العراقية: التحالف الدولي يقتل "ذئب داعش" في العراق

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن "مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيرةً إلى أن "طيران التحالف الدولي دمر أنفاقا للتنظيم وقتل "ذئب مكحول"، لافتةً إلى أن "القصف استهدف أنفاقا في جبال مكحول غرب قرية المسحك".

وأضافت أن "ذئب مكحول" هو أحد الذين قاموا بقتل الأشقاء الثلاثة الذين كانو يقومون بجمع الكمأ قبل عدة أيام".