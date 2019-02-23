خارجية فرنسا تدين قرار اسرائيل حجب عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "أسفها لقرار إسرائيل مرة أخرى حجب عائدات الضرائب والجمارك التي تلتزم بتسليمها للسلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي"، معربةً عن قلقها من أن "الوضع المالي الخطير للسلطة الفلسطينية يزداد سوءا" داعية إلى "الاحترام الكامل للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو بين الطرفين لعام 1993". وأكدت "دعم فرنسا والاتحاد الأوروبي لعملية سياسية حقيقية تهدف للوصول إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

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