مسؤول روسي: نملك سلاحا قادرا على دفن ما تسميه إسرائيل"قاتل" S300 وS 400

أكد أستاذ أكاديمية العلوم العسكرية الروسية البروفيسور فاديم كوزيولين أنه "لدى روسيا ردا أكيدا على طائرة إسرائيل الانتحارية المسيّرة التي تدعي تل أبيب أنها قادرة على تدمير منظومات إس300 وإس 400 الروسية المضادة للأهداف الجوية".

واعتبر أن "طائرة درون الانتحارية الإسرائيلية لا تشكل خطرا على منظومات "إس-300" و"إس-400"، مشيرا إلى أن "روسيا تملك ردا على طائرات "قاتلة" مثل الميني هاربي"، لافتاً إلى أن "المهندسين الروس اخترعوا وصنعوا وسائط كثيرة مضادة للطائرات المسيّرة منها ما يُعرف باسم "كراسوخا"، منوها بأن نظام كراسوخا بإمكانه "دفن" أي نوع وأي طراز من الطائرات المسيّرة مهما كان تطورها".