أكد مساعد وزير العلوم الايراني في الشؤون الدولية حسين سالار آملي أن "ضغوط الاتحاد الاوروبي والغرب عاجزة عن إعاقة التقدم والنمو العلمي في البلاد" ووصف التقدم العلمي في ايران بـ"المناسب وعلى سرعة طيبة رغم الضغوط الكبيرة التي يمارسها الاتحاد الاوروبي".
وأكد "ضرورة التحرك صوب الاقتصاد المعرفي في البلاد"، مشددا على "الدور المتميز لجامعات البلاد في هذا النهج لاسيما في مجال نقل العلوم والمعارف الى شرائح المجتمع وجيل الشباب".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: الضغوط الغربية لن تعيق تقدمنا العلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.