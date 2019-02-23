امن الدولة اوقف شخصين بجرم ترويج وتعاطي المخدرات في صور

أوقفت دوربة من مكتب امن الدولة في صور من اللبناني ب . ت بجرم ترويج المخدرات اضافة الى شخص سوري الجنسية بجرم التعاطي وقد باشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

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