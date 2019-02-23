محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قراره بإبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا لا يعني تراجعا عن قراره سحب كامل القوات الأمريكية منها، وقال الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب موجه إلى الشعب، إن البلاد تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة في تاريخها الوطني، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، حرص بلاده على تعزيز قدراتها الدفاعية من أجل حماية أمنها في وجه تحديات وتهديدات العالم المعاصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: احتجاجات السودان كانت في البداية مشروعة وموضوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.