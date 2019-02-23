الرئيس الأمريكي: نريد منافسة تجارية عادلة مع الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، خلال لقائه بمسؤولين صينيين في إطار المحادثات التجارية الجارية، إنه من المحتمل أن يتم توقيع اتفاقية تجارية مع الصين حيث إن واشنطن ترغب في "منافسة عادلة" مع الصين.

وأكد ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، أن بلاده تريد التوصل إلى "صفقة ذات معنى" من الناحية التجارية مع الصين. وحول شركة هواوي الصينية وتطوراتها الأخيرة قال ترامب "لا أتوقع منع أي أحد إلا إذا كان هناك سبب أمني".

وفي رده على سؤال صحفي حول القوات الأمريكية في سوريا، قال ترامب إن تنظيم "داعش" هُزم بشكل كامل، موضحاً أنه مصمم على المضي قدماً فيما اتخذه من قرارات حول سوريا وأن واشنطن من المتوقع أن تترك قوة عسكرية صغيرة بسوريا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الجنود المنتشرين هناك سوف يُنقلون إلى مناطق أخرى في العالم كالعراق.

وحول العلاقات الأمريكية الباكستانية، صرّح ترامب بأن واشنطن من الممكن أن تعقد اجتماعات مع المسؤولين الباكستانيين خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن بلاده طوّرت علاقاتها أفضل بشكل كبير مع إسلام آباد خلال الفترة الماضية.

وأوضح ترامب أن الموقف بين الهند وباكستان في الوقت الحالي "سيء للغاية" وأن واشنطن ترغب في أن ينتهي ذلك الوضع.

وحول إعلان الطواريء في الولايات المتحدة الأمريكية، قال ترامب إنه سوف يستخدم حق النقض "الفيتو" ضد محاولة منع إعلان حالة الطواريء في البلاد والذي أصدره مؤخراً من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.