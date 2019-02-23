قوات عراقية - أرشيفية تمكنت أجهزة الأمن العراقية من إلقاء القبض على قاطع الرؤوس في داعش.

فقد ألقت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وإثر معلومات استخبارية دقيقة القبض على أحد في الفرقة 15 وإثر معلومات استخبارية دقيقة القبض على أحدالإرهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية والمعروف بـ (قاطع الرؤوس). وظهر الرجل بعدة إصدارات للدواعش أمام أشخاص قام بقطع رؤوسهم في العراق وسوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال قاطع الرؤوس في تنظيم داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.