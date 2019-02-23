اعتقال قاطع الرؤوس في تنظيم داعش

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قوات عراقية - أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن العراقية من إلقاء القبض على قاطع الرؤوس في داعش.
فقد ألقت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية
وظهر الرجل بعدة إصدارات للدواعش أمام أشخاص قام بقطع رؤوسهم في العراق وسوريا.
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