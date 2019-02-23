ترامب: الانسحاب الأمريكي من كوريا الجنوبية غير مطروح

ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المقررة الأسبوع المقبل في هانوي لن تتناول سحب القوات الأمريكية

المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وأعلن ترامب أن الانسحاب "ليس من المواضيع المطروحة على الطاولة"، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين

في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وينتشر نحو 28,500 عسكري أمريكي في كوريا الجنوبية.

ويلتقي ترامب مع كيم في 27 و28 فبراير في هانوي فيما تسعى الولايات المتحدة الى نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.