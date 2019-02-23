- 1/2
- 2/2
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المقررة الأسبوع المقبل في هانوي لن تتناول سحب القوات الأمريكيةالمتمركزة في كوريا الجنوبية.
وأعلن ترامب أن الانسحاب "ليس من المواضيع المطروحة على الطاولة"، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين
وينتشر نحو 28,500 عسكري أمريكي في كوريا الجنوبية.
ويلتقي ترامب مع كيم في 27 و28 فبراير في هانوي فيما تسعى الولايات المتحدة الى نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الانسحاب الأمريكي من كوريا الجنوبية غير مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.