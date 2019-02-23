قوات تشادية تدخل نيجيريا لمكافحة الإرهاب

قوات تشادية

دخلت فرقة مؤلفة من "أكثر من 500" عسكري تشادي الجمعة إلى نيجريا "لمدّ يد المساعدة" إلى الجيش النيجري في مكافحة تنظيم بوكو حرام، كما أعلن لوكالة فرانس برس المتحدث باسم الجيش التشادي آزم برمندوا آغونا.

وسيساعد هؤلاء العسكريون، التابعون للقوة الإقليمية

المتعددة الجنسية، الجيش النيجيري في محاربة جماعة بوكوحرام التي لا تزال تتحرك خصوصاً في نيجيريا حيث تنظم السبت انتخابات رئاسية.

ويصوت النيجيريون لانتخاب رئيسهم بعد تأجيل للاقتراع الذي أجج التوتر وسط منافسة شديدة

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بين الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري ومنافسه الرئيسي عتيق ابوبكر.

وبعد التأجيل المفاجىء لأسباب لوجستية للاقتراع قبل ساعات من فتح 120 ألف مكتب تصويت، دعي نحو 84 مليون ناخب مسجل للمشاركة في الانتخابات السبت بداية من الساعة 08,00 (07,00 بتوقيت جرينتش).

والرهان الآخر لهذه الانتخابات انتخاب أعضاء مجلس النواب (360 نائبا) ومجلس الشيوخ (109)