الصين توافق على شراء بضائع أمريكية بقيمة 1.2 تريليون دولار

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وأضافت المحطة التفزيونية، أن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن قضايا رئيسية، من بينها النقل القسري للتكنولوجيا والملكية الفكرية.

ويجري مفاوضون من البلدين، محادثات في واشنطن هذا الأسبوع على أمل الاقتراب من اتفاق تجاري قبل أول مارس، وهو موعد انتهاء مهلة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%.