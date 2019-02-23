كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مددت المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن إلى الأحد، وفق وزير الخزانة ستيفن منوتشن، فيما أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري "جيدة للغاية".

وتوقع ترمب "لقاء قريباً" مع نظيره الصيني "شي جينبينغ" للتفاوض بشأن النقاط الأكثر حساسيةً في الخلاف التجاري بين البلدين، مضيفاً أن اللقاء قد يجري "في آذار في مارالاغو"، مقره في فلوريدا.



ووصف ترمب أمام الصحافيين المحادثات مع الصين بأنها "جيدة جداً، واعترف بأنه يدرس تمديد المهلة التي تنتهي في الأول من آذار، والتي تهدد الولايات المتحدة من بعدها بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، فيما هي حالياً 10%.

وطالب الأميركيون بتقليص عجز الميزان التجاري مع الصين، وبتغييرات "هيكلية" مثل وقف التبادل المفروض للتكنولوجيا، واحترام حقوق الملكية الفكرية ووقف قرصنة المعلومات ورفع الحواجز غير الضربية.