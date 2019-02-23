كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي يكشف عن الكيان الأقرب لقيادة الفترة الانتقالية بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن شبانة، الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن في هذه الفترة الانتقالية سوف يتم إسناد السلطة إلى كيان يحظى بالتوافق من القوى السياسية، لافتًا إلى أن الأقرب لتولي هذا هو المجلس العسكري والذي سيشكل فريق من كبار قياداته لتولي المسئولية.

وأضاف شبانة، خلال مداخلته مع الإعلامي محمد شمس الدين، بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن المعارضة السودانية لا يوجد بها حزب أو تحالف يستطيع أن تدعي أنها تمثل المعارضة، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية بين أركان نظام الإنقاذ الوطني وقيادات المعارضة ودعا اليها وزير الداخلية السوداني ورئيس جهاز الاستخبارات السوداني.

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وأشار إلى أن كل اسبل أدت الي تنحي البشير، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية لم تطالب حتى الآن بتنحي البشير، فجرد أن يتم إيجاد كيان بديل سواء من القوات المسلحة أو من المعارضة سوف تتم المطالبة فورًا بتنحي البشير.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير، يستعد للإعلان عن عدم ترشحه لولاية خامسة لرئاسة السودان، كما أنه سيتوقف عن إجراء أي تعديلات دستورية، وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيعلن حالة الطوارئ في السودان.