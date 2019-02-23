كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم" تعلن عن مشروعات جديدة في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق البنا، ممثل مؤسسة محمد بن راشد في قطاع غزة، إنه بعد انتهاء عام زايد 2018 قررت المؤسسة التوجه بباكورة المشاريع في عام التسامح 2019 باستهداف جديد يأتي ضمن مشروعاتها التنموية، لافتًا إلى أننا استهدفنا الأطفال ضعاف السمع بإرسال السماعات الطبية لهم.

وأضاف البنا، خلال مداخلته مع الإعلامي حسين حسني، بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن المشروع انقسم إلى مرحلتين الأولى منهم هي اختيار المستفيدين وعمل الفحوصات الطبية لهم، موضحًا أن المرحلة الثانية تأتي فور توزيع السماعات وإعطاء ضمانات للمرضى المستحقين طبقًا لمعايير الجودة.

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وأشار ممثل مؤسسة محمد بن راشد في قطاع، إلى أن المؤسسة لديها قاعدة بيانات كبيرة للمستحقين بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك معايير لاختيار محددة لاختيار المرضى الأحق باستلام السماعات.

يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في دبي، أطلقت أول مشاريعها في عام التسامح 2019، وهو مشروع السماعات الطبية للأطفال الصم في قطاع غزة، وقام فريق مؤسسة فارس العرب الفلسطينية بإيصال المساعدات الطبية الإماراتية للأطفال الصم، بالتنسيق مع مركز مختص لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لضعاف السمع والمسجلين لدى المؤسسة وغالبيتهم من الأطفال.