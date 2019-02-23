الداخلية الألمانية: 2018 عرفت ترحيل 826 مغربي

كشفت وزارة الداخلية الألمانية أعدادا جديدة للمغاربة، طالبي اللجوء، الذين أعادتهم إلى بلدهم، مقدرة عددهم بـ826 شخصا.

ونقلت صحيفة “راينش بوست” الألمانية، اليوم الجمعة، أن أعداد طالبي اللجوء، المرحلين من ألمانيا، عرف تزايدا كبيرا، خصوصا إلى دول المغرب العربي، إذ ارتفع بنسبة 35 في المائة، في العام الماضي عن سابقه.

ووفق معطيات الداخلية الألمانية، التي أوردتها الصحيفة، فإن معدل رفض طلبات اللجوء، المقدمة من طرف مواطني الدول المغاربية إلى ألمانيا ارتفع، إذ بلغ إجمالي عدد المرحلين من ألمانيا إلى تونس، والجزائر، والمغرب ألفا و873 شخصا، في عام 2018، بينما كان الرقم ألفا و389 فقط، خلال عام 2017، كما رحلت ألمانيا 369 شخصا إلى تونس، و678 إلى الجزائر، و826 آخرين إلى المغرب، العام الماضي.

يذكر أنه خلال، عام 2016، تدخل الملك محمد السادس على خط أزمة المغاربة طالبي اللجوء في ألمانيا، وتعهد للمستشارة الألمانية، “أنجيلا ميركل”، بالتزام المغرب بترشيد، وعقلنة تدفقات الهجرة، موجها تعليمات إلى وزير الداخلية، قصد القيام، إلى جانب فريق من الخبراء من الوزارة ذاتها، بزيارة إلى ألمانيا، بغرض تسريع تحديد هوية المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية، وإعادة ترحيلهم.