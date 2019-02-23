إلياس العماري يتكلف بنفقات “البام”.. والخطوة تثير الانتقادات

في خطوة أثارت الانتقادات، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة تكفل رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلياس العماري، بصفته هذه، بنفقات حفل عشاء على شرف المشاركين في لقاء ينظمه حزبه، ويعقد في طنجة يوم غد السبت، لما يسمى بـ«شبكة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا».

وأثار إعلان العشاء، الذي سيتكفل به إلياس العماري بصفته رئيسا للجهة، انتقادات حول الطريقة التي سمح بها باستغلال رئيس الجهة صفته وموقعه لصرف أموال على نشاط يقيمه حزبه. الشبكة المذكورة كانت أحد مشاريع إلياس التي خطط لها وشرع في تنفيذها منذ كان أمينا عاما لحزبه.

ورغم مغادرته منصبه الحزبي، يبدو أن إلياس مازال يرعى هذا المشروع في عهد حكيم بنشماس، الذي يُعتقد أنه مازال أداة طيعة في يد العماري.