شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طائرات استطلاع صهيونية تنتهك الأجواء اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
عاود طيران الاستطلاعي الصهيوني، انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من القرى والمدن اللبنانية.
وأوضح بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الصهيوني، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون الجنوبية، ونفَّذت طيراناً دائريّاً فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، من ثمَّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة.
كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفَّذت طيراناً دائريّاً فوق مناطق الجنوب، من ثمَّ غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون.
وأشار البيان إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة الحدودية، ونفَّذت طيراناً دائريّاً فوق مناطق بيروت وضواحيها والمتن وبعبدا ورياق وبعلبك؛ ومن ثمَّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش باتجاه الأراضي المحتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 طائرات استطلاع صهيونية تنتهك الأجواء اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.