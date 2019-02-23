شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة.. واستشهاد طفل فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:18 صباحًا, 23 فبراير 2019 م قمعت، اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وعليه أستشهد طفل واصيب العشرات بالرصاص.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية في قطاع غزة عن استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال شرق مدينة غزة، وإصابة 41 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة جروحهم خطيرة، والعشرات بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع آلاف المتظاهرين الذين يشاركون في فعاليات ومسيرات سلمية، على الشريط الحدودي شرق القطاع.

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