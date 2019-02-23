شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحذر الهند: سنرد بقوة على أي هجوم والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أمس الجمعة، إن باكستان سترد "بكل قوة" على أي هجوم من الهند وذلك وسط تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين بشأن إقليم كشمير.

وقالت إسلام أباد إنها سيطرت على مقر لجماعة متشددة أعلنت مسؤوليتها عن تفجير دموي في كشمير.

تأتي تصريحات الميجر جنرال آصف غفور بعد أسبوع من إعلان جماعة جيش محمد المتشددة ومقرها باكستان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة أودى بحياة 40 فردا من الشرطة الهندية شبه العسكرية في الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا والذي تتنازع عليه البلدان.

وأعلنت باكستان في وقت متأخر من مساء امس الجمعة إنها سيطرت على مقر الجماعة في إقليم البنجاب جنوب البلاد المتاخم لحدود الهند.