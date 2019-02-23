كوريا الشمالية تطلب مساعدة أمريكا لمواجهة نقص الغذاء

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طلبت كوريا الشمالية من منظمات الأمم المتحدة المساعدة لمواجهة أزمة غذائية تلوح في الأفق بعد أن أظهرت الأرقام انخفاضا حادا في المحاصيل الزراعية هذا العام، بحسب ما ذكره متحدث باسم الأمم المتحدة. وأبلغت بيونج يانج الأمم المتحدة، أنها تواجه نقصا يصل إلى 1.4 مليون طن في إنتاج المواد الغذائية هذا العام، تشمل محاصيل الأرز والقمح والبطاطا والصويا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "الحكومة طلبت المساعدة من المنظمات الإنسانية الدولية الموجود في البلاد للتعامل مع تأثيرات وضع الأمن الغذائي".
وتعقد المنظمات التابعة للأمم المتحدة محادثات مع بيونج يانج "للعمل بشكل سريع من أجل مواجهة الاحتياجات الإنسانية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".ووفق أرقام الأمم المتحدة فإن نحو 10.5 مليون كوري شمالي أو 41% من السكان هم بحاجة إلى مساعدة غذائية.وجاء طلب كوريا الشمالية قبل قمة مقررة الاسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي
وتعقد المنظمات التابعة للأمم المتحدة محادثات مع بيونج يانج "للعمل بشكل سريع من أجل مواجهة الاحتياجات الإنسانية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ووفق أرقام الأمم المتحدة فإن نحو 10.5 مليون كوري شمالي أو 41% من السكان هم بحاجة إلى مساعدة غذائية.
وجاء طلب كوريا الشمالية قبل قمة مقررة الاسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون للتوافق على نقاط للعمل على وقف برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.
وتطالب بيونج يانج بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بعد أن أوقفت تجاربها النووية والصاروخية، والعمل على بناء الثقة مع الولايات المتحدة من خلال الحوار الدبلوماسي.
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