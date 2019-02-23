بالفيديو.. عمرو أديب عن خطاب البشير: تاريخ ومستقبل السودان يتحدد

أكد الإعلامي المصري عمرو أديب، أن الشأن السوداني يهم مصر والعالم العربي، لافتًا إلى أن متابعة تطورات السودان من الأهمية بمكان.

وعلق خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" على خطاب الرئيس السوداني عمر البشير، الذي ألقاه منذ قليل من داخل القصر الجمهوري، قائلا: "تاريخ ومستقبل السودان يتحدث بدون أدنى مبالغة في الألفاظ والجمل".

كان الرئيس السوداني عمر البشير، بضرورة التوصل إلى مسار توافق وطني لتطوير الحياة السياسية والاجتماعية ومقاربة متجددة بإطار.

وأضاف خلال خطابه للأمة السودانية، من داخل القصر الجمهوري أن هذا المسار والمقاربة يتأسسان على إطار جامع للحل.

وأعلن البشير حل حكومة الوفاق الوطني، كما دعا البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية.