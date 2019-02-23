قادة "مورو" مسؤولين بالفلبين.. الصراع الدامي يقترب من نهايته

أدى بعض من قادة جبهة "مورو" المتمردة في جنوب الفلبين، اليمين الدستورية كمديرين في منطقة حكم ذاتي جديدة، في العاصمة مانيلا، مما يعد خطوة لتسوية واحدة من أطول تمردات آسيا المستعرة.

وقاد الرئيس رودريغو دوتيرتي، الجمعة، حفلا لتسمية زعيم جبهة "مورو" الإسلامية للتحرير مراد إبراهيم، وبعض كبار قادته، كمسؤولين عن حكومة انتقالية لمنطقة بانغسامورو، المؤلفة من 5 ولايات.

وقال دوتيرتي: "نود أن نرى نهاية العنف. بعد كل شيء، نذهب إلى الحرب ونطلق النار على بعضنا البعض، ولا نحصي انتصاراتنا ليس بتقدم أو تطوير المكان بل من الجثث التي كانت تنتشر في كل مكان خلال سنوات العنف".

وبموجب اتفاق السلام، من المتوقع أن يتم تسريح حوالي 12 ألف مقاتل ابتداء من هذا العام، وسيلقي آلاف المقاتلين الآخرين سلاحهم، بعد مساعدتهم معيشيا للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتعهد دوتيرتي بإيجاد الموارد الكافية في المنطقة محل الصراع، حيث قتل نحو 150 ألف شخص على مدى عدة عقود.