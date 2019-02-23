ترمب يتحدث عن فرصة "جيدة للغاية" للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

اسماء السيد - واشنطن: مددت المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن إلى الأحد، وفق وزير الخزانة ستيفن منوتشن، فيما أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري "جيدة للغاية".

وتوقع ترمب "لقاء قريباً" مع نظيره الصيني شي جينبينغ للتفاوض بشأن النقاط الأكثر حساسيةً في الخلاف التجاري بين البلدين، مضيفاً أن اللقاء قد يجري "في آذار/مارس في مارالاغو"، مقره في فلوريدا.

ووصف ترمب أمام الصحافيين المحادثات مع الصين بأنها "جيدة جداً".

واعترف ترمب أيضاً بأنه يدرس تمديد المهلة التي تنتهي في الأول من آذار/مارس، والتي تهدد الولايات المتحدة من بعدها بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، فيما هي حالياً 10%.

وبطالب الأميركيون بتقليص عجز الميزان التجاري مع الصين، وبتغييرات "هيكلية" مثل وقف التبادل المفروض للتكنولوجيا، واحترام حقوق الملكية الفكرية ووقف قرصنة المعلومات ورفع الحواجز غير الضربية.