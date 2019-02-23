شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تعلن قيد 1500 عضو.. وتؤكد: لجنة القيد فى انعقاد مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة، القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إن لجنة القيد بالنقابة انتهت من محضر 32 قيد، وإن عدد الذين تم قيدهم بالنقابة وصل لـ 1500 عضو، مضيفا أن لجنة القيد تعقد جلساتها بصفة مستمرة.

وأضاف طارق سعدة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يتم فرز ملفات المتقدمين للقيد أولا بأول، وأنه تتم مخاطبة المتقدمين لإخبارهم بقبول أوراقهم أو لمطالبتهم باستكمال الأوراق، متابعا: "لن يضار أحد أو يتقدم أحد بأوراقه للقيد دون النظر فيها إلا ويتم الرد عليه بصورة رسمية إما باستيفاء الأوراق أو عدم الاستيفاء".