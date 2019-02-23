مسؤول أميركي: سنبقي 400 عسكري في سوريا

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية عبر وكالة "رويترز" للأنباء بأن "الولايات المتحدة ستبقي 400 عسكري في سوريا، وأن واشنطن تتوقع نشر قوات لحلفائها الأوروبيين على الأراضي السورية"، موضحاً أن "نحو 200 عسكري سيبقون في القاعدة الأميركية في التنف بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، و أن 200 آخرين سينشرون في المنطقة الآمنة التي تريد الولايات المتحدة إقامتها بشمال شرقي سوريا".

وأضاف أن "القوة الأميركية بشمال شرقي سوريا من المتوقع أن تكون جزءا من قوة مشتركة مع حلفاء أوروبيين، سيبلغ عددها ما بين 800 و1500 عسكري، تتولى إقامة ومراقبة المنطقة الآمنة بشمال شرقي سوريا"، مشيراً إلى أن "المباحثات مع الحلفاء الأوروبيين حول المنطقة الآمنة بشمال شرقي سوريا لا تزال مستمرة".