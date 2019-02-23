الخارجية الروسية: نواصل تعاوننا مع ايران في المجال النووي رغم الضغوط

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماریا زاخاروفا أن "روسيا تواصل تعاونها مع ايران رغم الضغوط والحظر الاميركي"، مشيرةً إلى أن "روسيا ستواصل بالتأكيد تعاونها المثمر مع ايران في جميع المجالات لاسيما النووي السلمي رغم الضغوط والحظر اللاشرعي الذي تفرضه واشنطن".

ودعت جميع البلدان الى "التكاتف فيما بينها وعدم السماح لاميركا السيطرة لوحدها على المجالات التجارية والاقتصادية في الساحة الدولية".