أنطونيو غوتيريس دعا إلى تفادي العنف في فنزويلا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جميع جهات الأزمة الفنزويلية إلى "تفادي العنف"، معربا عن "قلقه بوجه تطوّر الوضع"، مؤكداً "رفضه تسييس المساعدات الإنسانية". ولفت إلى أن "المساعدة الإنسانية يجب أن تستخدم بطريقة محايدة وبدون هدف عسكري"، آسفاً لـ"مقتل شخصين في صدامات مع الجيش الفنزويلي على الحدود مع البرازيل".

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