الجيش الباكستاني: التعاون مع ايران مستمر على اعلى المستويات

اعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء اصف غفور ان "باكستان تستمر في التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية على اعلى المستويات وعلى كافة الاصعدة من اجل تعزيز الامن في الحدود المشتركة"، مشيراً إلى أن "ايران وباكستان تعملان على ارساء الامن في حدودهما المشتركه من خلال التعاون الثنائي".
ولفت إلى أن "القضايا الحدوديه بين ايران وباكستان لا تشبه اطلاقا القضايا الحدوديه بين الاخيرة وافغانستان و ان اسلام اباد واثقة من ضمان الامن في حدودها المشتركة مع ايران"، مشيراً إلى "الهجوم الارهابي الاخير في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران قال ان هناك اطراف ثالثة لا تعمل لصالح ايران و باكستان".
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