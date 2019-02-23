مسؤول في فیلق القدس: أميركا بدأت الانسحاب من الشرق الاوسط

أكد مساعد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني العميد اسماعيل قائاني إن "أميركا بدأت بالفعل بالانسحاب من الشرق الاوسط"، مشيراً إلى أن "الاميركيين والسعوديين عجزوا عن مواجهة قوات المقاومة وأبطال ايران لذلك دخلوا في أقذر الحروب والتي لاقيمة لها مطلقاً، فيما أرغمتهم الثورة الاسلامية على التراجع من الشرق الاوسط في ظل أجواء كارثية".

ولفت إلى أن "الشهداء أحبطوا بتضحياتهم المباركة، خلال 40 عاماً من عمر الثورة الاسلامية، جميع مؤامرات المستكبرين العالميين لاسيما أميركا والكيان الصهيوني الغاصب"، مشيراً إلى "الاعتداء الارهابي للاعداء في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران مؤخرا"، موضحا أن "الاعداء الجبناء عجزوا عن المواجهة في ساحة المعركة لذلك قاموا بمثل هذه العملية الغادرة التي استهدفت حافلة كوادر الحرس الثوري".