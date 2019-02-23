غوايدو للعسكريين بفنزويلا: عليكم أن تحسموا ولاءكم إما مادورو أو المعارضة

حث زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، العسكريين في بلاده على اتخاذ القرار بشأن ولائهم واختيارهم بين معسكري الرئيس نيكولاس مادورو أو المعارضة، متوجهاً إليهم بالقول: "في هذه اللحظة الحاسمة عليكم أن تختاروا، اليوم والغد، كيف ستبقون في الذاكرة وحان الوقت الآن لتحديد الجانب الذي تنتمون إليه، لقد أدركنا من يقف حقا إلى جانب الشعب، سيكون بإمكانكم إظهار موقفكم غدا".

ودعا غوايدو إلى "توقيف قياديين اثنين، في الجيش الفنزويلي، وتسليمهما للمعارضة، أحدهما خيسوس أوليفيروس، والثاني ألبيرتو بيرموديس، اللذين اتهمهما بقتل رجلين من شعب بيمون الذي يقطن المنطقة الحدودية بين فنزويلا والبرازيل ويدعم توصيل المساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر أراضي البرازيل".