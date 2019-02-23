أكد الوزير السابق زياد بارود أن "ما حصلت عليه النائب المطعون بنيابتها ديما الجمالي من تقديمات من مجلس النواب هو مقابل عمل قامت به"، متسائلاً "عن السبب الذي دفع المجلس الدستوري في البت بالموضوع بتسعة أشهر بدلا من شهرين".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت بارود إلى أن "القضية الآن حول تصويت الجمالي في المجلس النيابي على أكثر من قضية جرى التصويب عليها في مجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر بارود: ما حصلت عليه الجمالي من مجلس النواب هو مقابل عمل قامت به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.