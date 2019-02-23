إخماد حريق عمود واسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية بالميناء بصور

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن "حريقا اندلع داخل في عمود واسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية في الميناء في صور"، مشيرةً إلى أن "عناصر من الدفاع المدني عملت على إخماده".

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