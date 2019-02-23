لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في تصلريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "سياسة النأي بالنفس كانت في خضم المعارك العسكرية تجنبا للإنقسام الداخلي ولكن مع عودة الأمن إلى سوريا لا يجوز أن ننأى بأنفسنا عن العلاقات الإقتصادية معها ومعالجة موضوع النازحين وعودتهم إلى وطنهم الذي بات آمناً وكفى متاجرة بالموضوع ولنعمل جميعا على مقاربته وفقا للمصلحة الوطنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراد: مع عودة الأمن لسوريا لا يجوز أن ننأى بأنفسنا عن العلاقات الإقتصادية معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.