باسيل: سوريا المقسمة والمنطقة المقسمة يعنيان حكما تقسيم لبنان

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل خلال عشاء هيئة تنورين في التيار الوطني الحر إلى أنه "قدرنا ان نواجه بالفكر الكبير السياسات الصغيرة والله ينجينا وينجي لبنان من الافكار الزغيرة"، مشيراً إلى أن "عام 2011 قالوا اننا عنصريون وان علينا ان نقيم مخيمات على الحدود، فلو حصل ذلك لكان لبنان اليوم مسيجا بالمخيمات بدلا من ان يكون مسيجا بجيشه".

وأشار إلى أن "التفكير الصغير هو ان نفكر ان لا بأس اذا بقي النازحون بضع سنوات اضافية طالما بعض السفراء راضين اما التفكير الاستراتيجي فهو ان نواجه مهما تحملنا لأن هويتنا مهددة وليس فقط اقتصادنا"، لافتاً إلى ان "التفكير الصغير هو انك ارضاء لدولة او مجموعة دول تضرب دولتك، فالفكر الصغير يعني لبنان الصغير لأن سوريا المقسمة والمنطقة المقسمة يعنيان حكما تقسيم لبنان والعكس صحيح فإسرائيل هي الكيان العنصري الآحادي وتريد المنطقة مقسمة".

وأضاف: "قالوا اننا عنصريون واليوم يقولون اننا مع التطبيع مع سوريا لكن نحن "التيار الوطني الحر" ونرد عليهم بأن المرجلة كانت عندما كان السوري هنا وليس عندما عاد الى سوريا".