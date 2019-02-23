خسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزلندا بنتيجة 69-67

استضاف منتخب لبنان لكرة السلة نظيره منتخب نيوزيلندا وعينه على الفوز ولا شيء غير الفوز بعد انتصار منتخب الاردن على الصين في اللقاء الذي سبق انطلاقة المواجهة.

الجمهور اللبناني الذي ملأ ملعب نهاد نوفل وتقدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يتوقف عن التشجيع وكان اللاعب السادس في المواجهة .

الربع الاول من اللقاء انطلق بشكل حماسي من رجال الارز وخاصة ايلي رستم لكن الضيوف عرفوا كيف يضغطون على نجوم منتخب الارز وانهوا الربع بتقدم 16 – 13.

في الربع الثاني حاول ابناء المدرب سوبوتيتش العودة الى اجواء المنافسة لكن تالق اللاعب ديلاني تحت السلة منح الفريق النيوزيلاندي تقدما مريحا مع نهاية الشوط الاول 37 – 30.

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وانطلق الربع الثالث ولم يكن لدى رجال الارز سوى اللعب الجماعي ومهاجمة سلة الضيوف وتالق بشكل واضح علي حيدر دفاعيا وهجوميا وسانده السعود والعرقجي لينتهي الربع الثالث بالتعادل بين الطرفين 50 – 50 وتشتعل المنافسة في الربع الاخير.

واشتعلت الامور قبل 5 دقائق من انتهاء اللقاء بعدما تقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 64 – 63 بعد تالق واضح من احمد ابراهيم هجوميا وماجوك دفاعيا . وبقي فارق النقطة الواحدة سائدا لمدة 3 دقائق وتعرض اللاعب المتالق وائل عرقجي لاصابة في الوجه وضعته خارج اللقاء ليستفيد الضيوف ويتقدموا بفارق نقطة قبل دقيقتين من النهاية.

وقبل 24 ثانية من نهاية اللقاء منح كابتن منتخب لبنان جان عبد النور التقدم لرجال الارز بنتيجة 67 – 66. واستطاع اللاعب توم من تسجيل ثلاثية منحت التقدم للضيوف بفارق نقطتين قبل النهاية ب 18 ثانية وشهدت اللحظات الاخيرة لغطا كبيرا فمع هجمة لمنتخب لبنان سدد وائل عرقجي الكرة من الرميات الثلاثية والتقط ماجوك الريباوند وسكع دوي صوت فاوقف ماجوك الكرة ثم سددها وخرجت ليعلن الحكم تبقي 0.4 ثانية حاول بعدها ماجوك التسجيل دون جدول ليفوز المنتخب النيوزيلندي بنتيجة 67 – 69.

هذه الخسارة وضعت المنتخب اللبناني وضهره على الحائط اذ اصبح بحاجة للفوز على كوريا وخسارة الاردن امام نيوزيلندا