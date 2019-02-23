ترامب يتوقع عقد لقاء قريب مع نظيره الصيني شي جين بينج

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ) نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: إنه يتوقع أن يلتقي قريباً بنظيره الصيني شي جين بينج.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

ويأتي ذلك في إطار اجتماعات ترامب مع مسؤولين صينيين لمناقشة القضايا التجارية المشتركة، حيث قام كبار المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الصينيين أمس /الخميس/، بالعاصمة واشنطن بعقد جولة مهمة في إطار مفاوضاتهما التجارية؛ من أجل التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من التوترات التجارية بين البلدين.

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