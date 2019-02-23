تظاهرات بالسودان ترفض قرارات البشير وتطالب بتنحيه عن الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

اتسع نطاق التظاهرات الليلة الجمعة، في عدد من الاحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم، فور إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حزمة قرارات في خطابه مساء الجمعة.

وأعلن البشير مساء اليوم الجمعة إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام، وقرر حل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتكوين حكومة تسيير أعمال من كفاءات وطنية، بجانب تعليق التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح في انتخابات 2020.

وبحسب شهود عيان فإن التظاهرات اندلعت في عدة أحياء في جنوب وشرق الخرطوم بجانب أحياء في مدينة أم درمان غرب العاصمة فضلا عن أحياء بمدينة بحري شمال الخرطوم للتعبير عن رفضهم لحزمة قرارات الرئيس البشير.

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وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام , وقد عملت الشرطة السودانية على تفريق التظاهرات بالغاز المسيل للدموع.

وكان تجمع المهنيين "تجمع نقابي غير رسمي " دعا لتظاهرات مساء اليوم عقب الخطاب الرئاسي الذي القاءه الرئيس السوداني عمر البشير بالقصر الرئاسي اليوم .

وأكد البشير في وقت سابق اليوم، على ضرورة المضي قدما في مسيرة الحوار الوطني ، لتكون أساسا متينا للم شمل القوى الوطنية بعيدا عن الاقصاء.

ودعا إلى النظر إلى دور القوات المسلحة في المشهد الوطني كضامنة للاستقرار، وبما يصون أمن البلاد ويجنبها مصائر شعوب ليست بعيدة عنا.