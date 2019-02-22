استشهاد طفل وإصابة 41 برصاص الاحتلال شرق غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد الطفل يوسف سعيد حسين الداية «14عاماً» متأثراً بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وأصيب 41 فلسطينياً بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة جروحهم خطيرة، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وكانت الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة قد تمكنت من إنعاش قلب الطفل الداية بعد الإعلان عن استشهاده في وقت سابق، إلا أنها أكدت استشهاده مساء أمس متأثراً بإصابته في الصدر برصاصة من النوع المتفجر.

وكان جنود الاحتلال المتمركزون على طول الشريط الحدودي شرق القطاع، قد فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة وبلدة جباليا شمال القطاع ومخيم البريج وسطه وخان يونس رفح جنوبه، ما أدى إلى استشهاد الطفل الداية وإصابة 41 مواطناً بالرصاص الحي بينهم 3 حالتهم خطيرة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات من بينهم العشرات اقتربوا من السياج وحاولوا اقتلاع جزء منه لكن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لإبعادهم ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن ثمانية آلاف فلسطيني شاركوا في التظاهرات في عدة نقاط على طول السياج الحدودي الذي يبلغ ارتفاعه عدة أمتار ويحرسه عدد كبير من الجنود. وأشعل متظاهرون إطارات سيارات وأطلق آخرون طائرات ورقية غير محملة بمواد حارقة.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة «استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها بإنهاء الحصار الإسرائيلي وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم» التي هُجّروا منها قبل سبعين عاماً.

في غضون ذلك، أدى الفلسطينيون صلاة الجمعة أمس داخل مصلى «باب الرحمة» في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ أن أغلقته إسرائيل عام 2003.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن فلسطينيين يتقدمهم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية ومشايخ القدس أعادوا فتح مُصلى ومبنى باب الرحمة وسط هتافات التكبير وبـ«الروح بالدم نفديك يا أقصى».

وذكرت الوكالة أن المصلين انتظموا لأداء صلاة الجمعة في الأقصى بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالمصلين.

وجرت مواجهات خلال الأيام الأخيرة داخل المسجد الأقصى وفي محيطه بعد احتجاجات من مصلين فلسطينيين على وضع السلطات الإسرائيلية سلاسل حديدية على باب «الرحمة» المؤدي للمسجد.

وفي حينه اعتبرت الهيئات الإسلامية الإجراء الإسرائيلي المذكور «اعتداء سافراً على جزء أصيل من المسجد الأقصى»، محذرة من أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد أو جزء من أجزائه.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة طالت 60 فلسطينياً، وذلك بعد الدعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وأداء صلاة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات تركزت في أحياء سلوان والعيسوية وجبل المكبر والبلدة القديمة ووادي الجوز ومخيم شعفاط ورأس العامود.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية أوقفت الجمعة عشرات الأشخاص لتجنب اضطرابات حول المسجد الأقصى.

وأوقف بالإجمال ستون شخصاً، كما قال متحدث باسم الشرطة، أوضح أنه يشتبه بأن هؤلاء يسعون إلى تشجيع المصلين على العنف والاضطرابات بعد صلاة الجمعة.

من جانبها، دعت الحركة الإسلامية في القدس إلى النفير العام نحو المسجد الأقصى، لكسر إجراءات إسرائيل في باب الرحمة، وإقامة الصلاة فيه وفي الساحات القريبة منه، بحسب وكالة «سما» الفلسطينية للأنباء.

وأكدت الحركة في بيان لها، ضرورة استمرار الاعتصام والاعتكاف في باب الرحمة حتى يفتح بشكل دائم للصلاة كسائر مصليات المسجد الأقصى الأخرى.

وطالبت الحركة الحكومة الأردنية للقيام بواجبها ومسؤوليتها التاريخية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وناشدت مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف الإسلامية للثبات على موقفها المعلن بفتح باب الرحمة للصلاة بشكل دائم.

وطالبت شعوب الأمة وجماهيرها للقيام بواجبهم بنصرة أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى بكافة الأشكال.

وحذرت حركتا فتح وحماس، أمس، إسرائيل بشأن الوضع في المسجد الأقصى شرق القدس. وقالت حركة فتح إن القدس والأقصى «خط أحمر وأن إسرائيل تتحمل مسؤولية أفعالها الإجرامية في ساحات المسجد».

ووجهت حركة فتح، التحية إلى «المرابطين الصامدين المناضلين في القدس الذين فتحوا أمس باب الرحمة مكبرين مهللين رافعين علم فلسطين».