مصرع 5 إرهابيين بغارات التحالف والجيش العراقي

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

أفادت مديرة الاستخبارات العسكرية العراقي، أمس، بأن طيران التحالف الدولي شن ضربة جوية مستهدفاً أنفاقاً يستخدمها عناصر «داعش» في جبال مكحول غربي المسحك، شمال محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن تصفية إرهابيين بينهما المسمى «ذئب مكحول»، مبينة أن الأخير هو الرأس المدبر لعملية إعدام ثلاثة أشقاء تم اختطافهم مؤخراً أثناء صعودهم المنطقة المرتفعة بحثاً عن فطر «الكمأ». وأضافت المديرية أن الضربة الجوية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مفارز الاستخبارات العسكرية بقيادة عمليات عمليات صلاح الدين بعد رصد تحركات فلول الإرهابيين التي تتخذ من المنطقة الجبلية ملاذاً لتنفيذ اعتداءاتها الإجرامية. من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، أن قوة تكتيكية، نفذت عملية أمنية محكمة داخل كركوك، مستهدفة الإرهابي المدعو ميزر الجوالي، الذي عمل «قاضياً شرعياً» للتنظيم المتوحش بمحافظة كركوك، مبينة أن المجرم اشتبك مع الوحدة المهاجمة بعد تطويق منزله، ما أدى لحسم الموقف بقتله. وأوضحت الخلية، أن العملية جاءت بعد يوم من تنفيذ هذا الإرهابي، الإعدام بحق أحد منتسبي ميليشيات «الحشد الشعبي».

وفي محافظة صلاح الدين نفسها، أفاد مصدر أمني، بأن الطيران العراقي، استهدف مساء أمس الأول، أوكارا «داعشية» شمال بيجي، ما أسفر عن مقتل القياديين في «داعش» المدعو عبدالله حسين علي محمد الملقب «بلي» والمدعو جاسم مزهر محمد فنتش. بالتوازي، أعلنت الشرطة العراقية مقتل مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة على مركبة يستقلانها، في ناحية المحلبية شمال بغداد. وفيما تصاعدت اعتداءات «داعش» على المدنيين والقوات الأمنية، بصلاح الدين وكركوك والأنبار وديالى، أفاد مصدر عسكري في ديالى بأن قوات أمنية، توغلت أمس، في عمق بساتين حوض الوقف شمال شرق بعقوبة، بهدف إنهاء وجود فلول التنظيم الإرهابي في الحوض الذي يعد أكبر منطقة زراعية بالمنطقة، وإقامة نقاط أمنية لتأمين الطرق. في الأثناء، وضعت قيادة العمليات العراقية، المناطق بطول الحدود مع سوريا، في حالة استنفار قصوى لمواجهة أي محاولة لتسلل عناصر «داعش» من منطقة عمليات دير الزور، بشكل منفرد أو جماعي، وصد أي تعرض على القوات الأمنية. وأكد بيان لخلية الإعلام الأمني بالعمليات المشتركة، أن القيادة تتابع عن كثب بالرصد والمراقبة، لطور الأحداث في المنطقة الحدودية، وتداعياتها المحتملة على الوضع الأمني الداخلي بالعراق. كما أكدت على أن عودة النازحين العراقيين من الأراضي السورية، تتم بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين، بالتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان والجهات الأمنية الأخرى.