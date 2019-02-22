خروقات الحوثي تؤجل تنفيذ إعادة الانتشار بالحديدة

بسام عبدالسلام (عدن)

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية تعنتها في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة عقب اللقاءات الأخيرة التي أجراها رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد. ويأتي تعثر الاتفاق في حين ارتفع مستوى اختراق وقف إطلاق النار الذي تمارسه العناصر الحوثية في عدد من الجبهات والمواقع في مدينة الحديدة والمديريات التابعة للمحافظة.

وأكد عضو الوفد الحكومي بمشاورات السويد عسكر زغيل أن الجنرال لوليسجارد رئيس لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة أعاد حساباته في موضوع التنفيذ للمرحلة الأولى من الاتفاق خصوصاً مع إصرار الجانب الحكومي في اللجنة على التوضيح بشكل كامل بشأن الانسحاب من الموانئ وعملية التسلم. وأوضح زغيل أن الوفد الحكومي أكد على ضرورة دخول الموظفين الرسميين من خفر السواحل وهيئة موانئ البحر الأحمر لتسلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها وهو ما يرفضه الحوثيون ضمن محاولاتهم المستمرة لعرقلة تنفيذ أي اتفاق.

وأكد أن الحوثيين يواصلون التنصل والانقلاب على كل الاتفاقات المبرمة برعاية أممية ويسعون إلى كسب الوقت من خلال المماطلة والمراوغة. وواصلت ميليشيات الحوثي ذراع إيران باليمن خرقها للهدنة بمحافظة الحديدة وسط استمرار القصف العشوائي على مواقع القوات المشتركة والمناطق السكنية المحررة في جنوب المحافظة. وقالت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً على مواقع للقوات المشتركة شرق مدينة الحديدة تحت غطاء قصف عشوائي بالقذائف المدفعية والهاون، موضحاً أن القوات المتمركزة أفشلت محاولة التقدم وأجبرت العناصر الحوثية على التراجع.

وتصدت قوات ألوية العمالقة لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في المنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا والذي استخدمت الميليشيات فيه مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وأفادت المصادر أن القوات المشتركة بالحديدة تصدت لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على المواقع في منطقة الجبلية جنوب التحيتا، مؤكدة أن الميليشيات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد أن شنت قصفاً مدفعياً لكن قوات العمالقة تصدت للهجوم بكل بسالة. كما قصفت ميليشيات الحوثي مواقع قوات ألوية العمالقة المتواجدة شرق مديرية الدريهمي وفي شارع صنعاء شرق مدينة الحديدة بعشرات القذائف.

وجددت الميليشيات الحوثية قصفها بقذائف المدفعية باتجاه مصنع أخوان ثابت في القطاع الخاص جنوب مدينة الحديدة ما أدى إلى اشتعال النيران الكثيفة في المواقع المستهدفة في المصنع. وأكد الإعلامي في ألوية العمالقة أصيل السقلدي أن الحوثيين صعدوا من عملية القصف العنيف، والاستهداف للمواقع، إضافة إلى تسلل عناصرهم وزرع الألغام والعبوات في مناطق عدة، مضيفاً أن الميليشيات دفعت بتعزيزات إضافية إلى مناطق التماس في تأكيد على نيتها بالتنصل من أي اتفاقات. وأشار السقلدي إلى أن مواقع ألوية العمالقة والقوات المشتركة تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف عنيف بالمدفعية في كل من شارع صنعاء بالأطراف الشرقية لمدينة الحديدة وفي مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.

من جانب آخر، تصاعدت حدة المواجهات بين مسلحي القبائل في آل مفتاح بمديرية القفر بمحافظة إب وسط البلاد وميليشيات الحوثي الانقلابية وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. وأعلنت قبائل آل مفتاح انتفاضة شعبية ضد الحوثيين عقب محاولة الميليشيات تجنيد أبناء القبائل بالقوة وإرسالهم لجبهات القتال في الضالع والحديدة، وهو ما رفضه أبناء المنطقة ودفعهم إلى حمل السلاح مواجهة الميليشيات. وأكد مصدر قبلي إن معارك مسلحة تدور بين أبناء قبائل بني مفتاح في مديرية القفر والميليشيات الحوثية التي استقدمت تعزيزات جديدة من أجل إخماد أي انتفاضة قبلية مماثلة للاتي تشهدها مناطق حجور في محافظة حجة.

وأشار المصدر أن مشائخ قبليين في بني مفتاح أعلنوا النفير العام وطلب المساندة من قبائل مجاورة من أجل التصدي للانتهاكات الحوثية والجرائم التي تمارسها بحق أبناء إب بشكل عام. أضاف أن قبائل آل مفتاح يرفضون استمرار عملية تجنيد أبنائهم وإرسالهم للجبهات في حربهم العبثية وكذلك فرض أتاوات وجبايات على المزارعين والمواطنين في مديرية القفر. وأوضح أن عشرات القتلى والجرحى من أبناء القبائل في إب عادوا جثثاً الأمر الذي دفع بالكثيرين من مشائخ وأعيان ووجهاء القبائل في إب وآل مفتاح بوجه خاص من استمرار عمليات التجنيد ومواصلة الحرب إلى جانب الميليشيات الانقلابية. وعبر أهالي مديرية القفر عن رفضهم لمطالب الميليشيا بعد مداهمتها لمنطقة بني مفتاح غير أن الميليشيا واصلت إطلاق النار على المنازل واختطاف مواطنين لتتطور الخلافات بين الأهالي والميليشيا للمواجهات المسلحة.

وتصاعدت المعارك العنيفة أمس الجمعة بين قوات الجيش ورجال القبائل من جانب وميليشيات الحوثي الانقلابية من جانب آخر في عدة جبهات قتالية بمديريات كشر ومستبأ وقارة بمحافظة حجة، وسط شن مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات استهدفت تعزيزات وتمركزات للميليشيات في الجبهتين الشرقية والجنوبية لمنطقة حجور. وأفاد شيخ مشائخ قبائل مستبأ الشيخ وليد أبو علامة أن معارك عنيفة اندلعت بين رجال القبائل في ذوي يحيى وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية قارة شمال شرق حجور في محاولة من الميليشيات لفتح جبهات جديدة لإخماد الانتفاضة القبلية في مديريتي كشر ومستبأ وقارة، موضحاً أن رجال القبائل تصدت للتقدم الحوثي في قارة وكبدتها خسائر كبيرة في أعداد القتلى والجرحى إلى جانب تدمير أكثر من 6 آليات تابعة للميليشيات.