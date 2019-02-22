"الهلال" يوزع مساعدات بدار المسنين في عدن

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجهود الإنسانية في تلمس احتياجات مختلف الشرائح بالمحافظات اليمنية المحررة وتقديم المساعدات اللازمة للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد. ووزعت الهيئة بحضور ممثليها في عدن محمد الكعبي وسلطان الشامسي حزمة من المساعدات الإغاثية العاجلة لدار المسنين في مدينة عدن التي يسكنها نحو 67 عاجزاً ومسناً من الجنسين، وذلك في إطار الاهتمام بالدار وتقديم لهم الاحتياجات الطارئة.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات تضمنت سلالا غذائية ومواد ومستلزمات صحية وتجهيزات أخرى تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لمنتسبي الدار الذين يمرون بأوضاع إنسانية صعبة. وعبرت إدارة دار المسنين عن شكرها وتقديرها لوفد الهلال الإماراتي على نزوله وتقديم المساعدات وتلمس احتياجات النزلاء فيه، مشيراً إلى أن هذه المساعدات المقدمة تمثل إضافة إلى ما قدمته وتقدمه الهيئة في سبيل التخفيف من معاناة العجزة والمسنين والتخفيف من أوضاعهم الصعبة.

وثمن مدير عام مديرية الشيخ عثمان أحمد المحضار، بزيارة وفد الهلال الأحمر الإماراتي وتقديمه للمساعدات الطارئة التي تسهم في التخفيف من معاناة العجزة النزلاء في الدار، مضيفاً أن الهلال الإماراتي دائماً سباق في تقديم الإعانات والمساعدات للمحتاجين والفئات المتضررة من جميع شرائح المجتمع.وأكد أن دار المسنين الواقعة في مديرية الشيخ عثمان تعاني أوضاعاً صعبة في ظل زيادة أعداد النزلاء والاحتياجات اللازمة لهم.

وكان الهلال قد زار الدار التي تحتضن 67 عاجزاً ومسناً من الجنسين، خلال عام زايد وتعرف خلالها على المتطلبات الضرورية التي يحتاجها المسنون والدار وقدم لهم الدعم، كما عمل على إعادة تأهيل وصيانة الدار.

من جانب آخر، قدم وزير النقل اليمني صالح الجبواني الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها في تأهيل المطارات اليمنية وآخرها مطار الريان الدولي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في عدن أن مطار الريان بات جاهزاً للعمل لاستئناف نشاطه الملاحي واستقبال الرحلات الجوية المحلية والدولية، مضيفاً أن ساحل حضرموت يحتاج فعلياً لاستعادة الميناء الدولي نظراً لأهمية المنطقة والنشاط التجارية والاقتصادي المتزايد. وأكد الجبواني أن كافة المطارات والموانئ المحررة تعمل بصورة طبيعية وجاهزة لاستقبال كافة الشركات والخطوط الجوية والبحرية بما يسهم في التخفيف من أعباء المواطنين في السفر ونقل البضائع وإدخال المساعدات الإغاثية وغيرها.