قتيلان باشتباكات بين جنود فنزويليين وسكان على حدود البرازيل

قتل شخصان وجرح 15 شخصاً، اليوم الجمعة، في صدامات بين الجيش الفنزويلي على الحدود مع البرازيل، مع أشخاص حاولوا منع العسكريين من قطع الطريق أمام إدخال مساعدات إنسانية.

وأكدت منظمة "كابيه كابيه" غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "امرأة من السكان الأصليين وزوجها قتلا وجرح 15 آخرون من جماعة هنود البيمون في مقاطعة غران سابانا خلال هجوم من موكب للحرس الوطني".

وحصل الصدام عندما كان أشخاص من الجماعة يحاولون منع موكب عسكري من الوصول إلى الحدود مع البرازيل.

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ونقلت صحيفة "إل ناسيونال"، عن الناشطة في حقوق الإنسان تمارا سوجو قولها، إن الجنود وصلوا إلى حاجز طرق أقامه السكان الأصليون من "البيمون" في بلدة "سان فرانسيسكو دي يورواني"، وأطلقوا النار عليهم.

وجرى نقل العديد من الجرحى إلى المستشفى.

وقع الحادث بعد ساعات من إغلاق فنزويلا حدودها مع البرازيل لمنع وصول المساعدات الإنسانية.