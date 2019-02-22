شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بالوفد تدشن حملة "مع مصر" لتأييد التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة منال العبسى رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، عن تدشين حملة شعبية تحت عنوان "مع مصر"، لشرح التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، لإتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية لعرضها للاستفتاء الشعبي بعد ذلك.

وقالت رئيس اللجنة المرأة بالوفد فى بيان، الحملة التي أطلقتها تضم نخبة من القانونيين وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والشخصيات العامة، مشيرة إلى أن الهدف منها دعم التعديلات الدستورية وإظهار مدى الإيجابيات التي ستعود علي الدولة المصرية والمواطنين .

وأكدت أن الحملة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنظيم عدد من الفعاليات سواء ندوات أو اجتماعات مع المواطنين في كافة المحافظات لشرح المواد الدستورية المراد تعديلها ، داعية جموع المصريين في الداخل والخارج بالإنضمام للحملة والتكاتف صفا واحدا لدعم التعديلات الدستوية .

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