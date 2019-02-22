"طوارئ وتأجيل التعديلات الدستورية وحل الحكومة".. قرارات سيادية من البشير

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام كامل.

كما أعلن البشير في خطاب للشعب السوداني، اليوم الجمعة، حل حكومة الوفاق الوطني، وحل حكومات الولايات.

ودعا البشير أيضًا في خطابه، البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه.

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قال الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب موجه إلى الشعب، إن البلاد تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة في تاريخها الوطني.

وأضاف البشير، أن بلاده ستجتاز هذه المرحلة أقوى شكيمة وأكثر وحدة وإصرارًا على بناء الأمة.

وتابع البشير، كانت أحداث...